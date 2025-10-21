Bà Takaichi rộng đường trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật

Mặc dù liên minh LDP-JIP sẽ không đạt được đa số cần thiết tại Hạ viện, bà Takaichi, được biết đến là một người bảo thủ kiên định, chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thủ tướng vì các đảng đối lập khó có thể đoàn kết ủng hộ một ứng cử viên chung.

Ông Yoshimura cho biết thông qua các cuộc đàm phán phối hợp chính sách, ông đã xác nhận rằng hai đảng, thường được coi là bảo thủ, chia sẻ "các giá trị cơ bản" về các chủ đề như ngoại giao, quốc phòng và an ninh.

Trong số các nội dung đã được thống nhất giữa hai đảng có việc bãi bỏ thuế tiêu dùng đối với thực phẩm trong vòng hai năm và đưa ra kết luận về cách xử lý các khoản quyên góp chính trị từ doanh nghiệp và tổ chức, bao gồm việc có nên cấm hay không, trước tháng 9-2027 - thời điểm nhiệm kỳ của bà Takaichi với tư cách là lãnh đạo đảng kết thúc.

Hai vấn đề này là các điều kiện mà JIP đặt ra để gia nhập liên minh.

Bên cạnh đó, hai đảng cũng đồng ý bãi bỏ thuế xăng tạm thời vào cuối năm nay và từ bỏ kế hoạch của chính phủ hiện tại về việc hỗ trợ tiền mặt 20.000 yen (133 USD) cho mỗi người. Kế hoạch hỗ trợ tiền mặt là một cam kết của LDP trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 nhằm giảm bớt tác động của chi phí sinh hoạt tăng cao.