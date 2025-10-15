Ba sản phẩm mới tinh của Apple sẽ sản xuất tại Việt Nam

Apple đang đẩy mạnh sản xuất tại Việt Nam trong kế hoạch mở rộng sang mảng nhà thông minh, đồng thời giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc.

Theo Bloomberg, hãng công nghệ Mỹ sẽ hợp tác với BYD (Trung Quốc) để sản xuất một loạt thiết bị mới, gồm camera an ninh trong nhà, màn hình điều khiển trung tâm cho các thiết bị gia dụng và một mẫu robot để bàn có cánh tay cơ động dự kiến ra mắt năm 2027.

Nguồn tin tiết lộ, cả ba sản phẩm này đều có thể được lắp ráp, kiểm tra và đóng gói tại Việt Nam - đánh dấu lần đầu tiên Apple chọn Việt Nam làm nơi sản xuất chính cho một dòng sản phẩm mới.