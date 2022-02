Bà Rịa - Vũng Tàu: Cấp cứu hơn 1.700 trường hợp trong dịp Tết

Qua thống kê, số lượng bệnh nhân đến cấp cứu tăng so với ngày thường và giảm so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tuy nhiên riêng về số ca tai nạn giao thông (TNGT) lại gia tăng hơn so với năm trước. Theo Bệnh viện Bà Rịa, năm ngoái, mỗi ngày bệnh viện ghi nhận khoảng 45 ca TNGT, nhưng năm nay hơn 55 ca.