Bà Rịa - Vũng Tàu: Bảo vệ môi trường cho mục tiêu phát triển bền vững

Theo ông Đặng Sơn Hải, 6 "điểm nóng" về môi trường hiện đang được kiểm soát chặt chẽ và tiến tới xử lý triệt để. Cụ thể, đối với hoạt động chăn nuôi, trong năm 2020, cơ quan chức năng đã thực hiện di dời 31 trại nuôi heo và 24 trại chăn nuôi gà. Năm 2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp kinh phí thực hiện di dời, chấm dứt hoạt động chăn nuôi cho 4 địa phương, gồm: TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc, với tổng kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng.

Tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động sản xuất của các cơ sở có nguồn phát thải lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường

Với hoạt động chế biến hải sản khu vực Cửa Lấp, đến nay, tất cả 33 cơ sở do cấp tỉnh quản lý đều có hệ thống xử lý nước thải. Sở TN&MT cũng đã phối hợp với các cơ quan, chuyên gia môi trường khảo sát để đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm khu vực xung quanh Trường Mầm non Cỏ May, trong đó, giải pháp trọng tâm là di dời các cơ sở chế biến hải sản đang hoạt động tại khu vực Phước Cơ về khu chế biến hải sản tập trung. Bên cạnh đó, hoạt động của các nhà máy luyện, cán thép tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ I, II đã và đang được giám sát công tác BVMT chặt chẽ.

Cũng theo ông Đặng Sơn Hải, đối với hoạt động chế biến hải sản khu vực Tân Hải và cống số 6, việc thực hiện Đề án cải tạo và khắc phục môi trường đầm chứa nước trước Cống số 6 đã góp phần cải thiện rõ rết chất lượng đầm nước, đến nay đã thu gom lượng bùn dưới dầm lên các ô chứa đạt 85%, nguồn nước không còn gây tác động đến hoạt động nuôi trồng thủy sản đối với sông Chà Và...; đồng thời, việc áp dụng triển khai thí điểm giải pháp xử lý mùi hôi tại Nhà máy chế biến bột cá theo công nghệ Nhật Bản đã mang lại kết quả tốt, mô hình này đang được theo dõi và có thể cho áp dụng rộng rãi đối với các cơ sở sản xuất bột cá trên địa bàn toàn tỉnh.