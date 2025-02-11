Ba 'quái vật' AI khiến sườn NATO dậy sóng

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại biên giới NATO, Quân đội Đức đang chuẩn bị một "cơn bão" drone tự sát với hợp đồng khổng lồ lên đến 900 triệu euro.

Giải mã drone Phoenix Ghost 'bóng ma’ vừa phá hủy 3 trạm radar, 1 tàu đổ bộ Nga ở Crưm

Ba "ông lớn" công nghệ quốc phòng - Stark (hợp tác Quantum Systems), Helsing và Rheinmetall - sẽ cung cấp tổng cộng 12.000 quả bom bay thông minh, ưu tiên trang bị cho Lữ đoàn Thiết giáp 45 mới thành lập tại Litva.

Không chỉ là vũ khí, đây là cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp tốc độ, độ chính xác và khả năng sống sót cao, biến những chiếc UAV nhỏ bé thành "sát thủ" không khoan nhượng trên chiến trường hiện đại.

Hợp đồng này không chỉ đánh dấu bước ngoặt cho các startup Đức mà còn khẳng định vị thế châu Âu trong cuộc đua drone kamikaze, nơi Nga và Ukraine đã "thử lửa" hàng nghìn đơn vị.

Với trọng tâm là loitering munitions - những UAV có khả năng lượn lờ tìm mục tiêu trước khi lao vào tự hủy - ba mẫu Virtus, HX-2 và FV-104 đại diện cho đỉnh cao công nghệ Đức: AI tự học, chống nhiễu điện tử và thiết kế module linh hoạt.

Hãy cùng khám phá chi tiết công nghệ đằng sau từng "quả bom bay" này, từ thiết kế đến thông số vận hành, để hiểu tại sao chúng có thể thay đổi cục diện phòng thủ biên giới.

Drone tấn công Virtus từ Stark Defence. Tháng 9/2025. Nguồn ảnh: Militarnyi

Bắt đầu với Virtus từ Stark (hợp tác Quantum Systems), mẫu UAV này nổi bật như một "sát thủ đa năng" được rèn luyện từ kinh nghiệm thực chiến Ukraine.