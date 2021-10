Bà Phương Hằng tố bị Võ Hoàng Yên đánh tại trụ sở công an

Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, ngụ quận 1, TP.HCM là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) tố cáo ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vẫn chưa có hồi kết.



Trong livestream vào lúc 17h ngày 17/10, bà Phương Hằng bất ngờ tố ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư hành hung bà ngay tại trụ sở Công an TP.HCM.



Theo lời bà Hằng, sáng hôm qua (16/10), bà có mặt tại Công an TP.HCM theo thư mời để đối chất với ông Võ Hoàng Yên. Đi cùng Võ Hoàng Yên đến trụ sở công an còn có 4 luật sư.



Nữ CEO Đại Nam tố cáo tại buổi làm việc, ông Võ Hoàng Yên và các luật sư đã sỉ vả, hành hung bà. Chứng kiến sự việc, công an lập tức phải can thiệp xử lý.

Bà Phương Hằng trong livestream ngày 17/10 "Chính luật sư của nó xồng xộc nó sỉ vào mặt tôi, muốn ăn tươi nuốt sống tôi... chỉ vào mặt tôi rồi còn táng vào mặt tôi, chính Võ Hoàng Yên. Quý vị nghĩ xem tôi hận đến mức nào, tôi cay đắng đến mức nào quý vị. Vậy tại sao chúng ta không ngạc nhiên 14 năm qua nó đi lừa đảo cả trong nước vào ngoài nước... Tất cả đều tấn công tôi trước mặt luật sư tôi và cả điều tra viên. Sau đó, ông ta phải gọi điện thoại cầu cứu người khác đến để giải quyết việc này thì quý vị nghĩ nó kinh khủng đến mức nào", bà Hằng nói. Bà Hằng tuyên bố sẽ đưa toàn bộ câu chuyện trên ra Bộ công an để làm rõ tất cả. "Tôi đã đưa điện thoại của tôi cho Bộ công an niêm phong và trích xuất toàn bộ tin nhắn tôi và hắn nhắn tin qua lại để hòng lừa tôi mấy trăm tỷ", bà Hằng khẳng định trong livestream. Bà Hằng liên tục nhấn mạnh: "Tôi sẽ réo gọi tới Trung ương tới Bộ công an vào cuộc để câu chuyện không xảy ra án mạng, và chắc chắn nếu câu chuyện này còn kéo dài sẽ có án mạng đổ máu xảy ra. Tôi không nhịn nổi nữa quý vị ơi!". Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cho biết sẽ yêu cầu trích xuất camera và làm đơn tố cáo hành vi của ông Võ Hoàng Yên và nhóm luật sư. Bà Hằng tố bị luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung Trước đó, ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay đã có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên (hay còn gọi là "thần y" Võ Hoàng Yên) có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, cơ quan này tiếp tục vào cuộc điều tra, xác minh tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên.



Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM có thông báo kết quả giám định một số tài liệu.