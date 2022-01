Bà Phương Hằng gửi đơn tố giác CEO Công ty Điền Quân - Color Man

Ngày 18/1,Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) tố giác ông Đỗ Văn Bửu Điền (CEO của Công ty Điền Quân Media & Entertaiment trụ sở quận Bình Thạnh) làm rõ về việc ông này kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ từ thiện trong và ngoài nước nhưng chưa công khai, minh bạch đầy đủ việc giải ngân đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Trước đó, tháng 1/2022, bà Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an tố giác ông Đỗ Văn Bửu Điền đề nghị điều tra, xác minh làm rõ về việc kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ từ thiện trong và ngoài nước nhưng chưa công khai, minh bạch đầy đủ việc giải ngân của ông này.



Quá trình điều tra, Cục C02 Bộ Công an đã chuyển đơn của bà Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền.



Được biết, ông Đỗ Văn Bửu Điền tên thường gọi cũng là tên của kênh Youtube cá nhân của ông là Color Man. Ông Điền là CEO của Công ty Điền Quân Media & Entertaiment có trụ sở quận Bình Thạnh.



Trên kênh Youtube có tên “Color Man” với hơn 2,27 triệu người đăng ký, ông Điền với tư cách là người dẫn chuyện chia sẻ những câu chuyện về đời sống, du lịch, ẩm thực và có cả hoạt động từ thiện.



Ngoài ra, trong một số chương trình do Điền Quân mà ông Điền là CEO cũng có những hoạt động thiện nguyện mà cộng đồng đánh giá có ý nghĩa.



Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều lần “réo tên” Color Man (tức ông Bửu Điền) trong các buổi livestream của mình. Ngoài chuyện mà bà Hằng cho rằng từ thiện không rõ ràng, minh bạch thì còn đề cập đến những game show của Công ty Điền Quân mà bà cho rằng “nhảm nhí”, tiếp tay cho… lừa đảo, điển hình là những chương trình có tham gia của các thành viên của “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn có tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Bà Hằng còn đề cập đến những chuyện đời tư, cơ sở làm ăn của ông Bửu Điền với những phát ngôn “nhạy cảm”.