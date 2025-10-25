Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng làm Phó Thủ tướng

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng với 429/430 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Với bước kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm có 10 người, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 9 Phó Thủ tướng.

9 Phó Thủ tướng gồm các ông/bà: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng.