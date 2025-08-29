Bà Paetongtarn bị phế truất: Lộ diện 5 ứng viên kế nhiệm, có cựu Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha

Ngày 29-8, Tòa Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết phế truất bà Paetongtarn Shinawatra khỏi cương vị thủ tướng nước này, với tỉ lệ 6-3.

Tòa Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết phế truất sau khi tuyên bà Paetongtarn có tội, vi phạm hiến pháp liên quan đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ hồi tháng 6.

Bà Paetongtarn trở thành vị thủ tướng thứ năm bị Tòa Hiến pháp bãi nhiệm trong vòng 17 năm qua.

Phán quyết này có nghĩa là toàn bộ nội các hiện tại của bà cũng bị bãi nhiệm.

Thủ tướng Thái Lan bị phế truất Paetongtarn Shinawatra (giữa). Ảnh: NATION

Theo tờ Bangkok Post, Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai và nội các hiện tại sẽ lãnh đạo chính phủ Thái Lan với tư cách tạm quyền cho đến khi một thủ tướng mới được Hạ viện bầu ra.

Thời gian tổ chức bầu cử thủ tướng mới sẽ do chủ tịch Hạ viện Thái Lan đề xuất. Hiến pháp không quy định khung thời gian cụ thể về thời điểm Hạ viện phải triệu tập.

Một ứng cử viên thủ tướng cần sự ủng hộ của 50 nhà lập pháp trước khi Hạ viện có thể bỏ phiếu. Để trở thành thủ tướng, ứng viên này cần có sự ủng hộ của hơn một nửa trong số 492 thành viên hiện tại của Hạ viện - tương đương 247 phiếu.

Nếu ứng cử viên không được chấp thuận, Hạ viện phải triệu tập lại và quy trình sẽ được lặp lại cho bất kỳ ứng cử viên nào khác được đề cử, cho đến khi một thủ tướng được chọn, và không giới hạn thời gian.