Cầu thủ U14 Lý Trung Hiếu với dòng chữ ấn tượng trên áo để gửi thông điệp đến cha (Nguồn ảnh: Facebook)

Đọc bài viết "Sự thật bất ngờ sau màn ăn mừng 'Xin cha bỏ bia' gây sốt mạng xã hội", tôi tin, khi nhìn thấu tấm lòng hiếu thảo của con, cha của cầu thủ U14 Lý Trung Hiếu sẽ đủ ý chí để đoạn tuyệt với rượu bia.

Anh họ của tôi mấy năm trước cũng hay nhậu nhẹt. Lý do của anh luôn là “làm ăn thì phải vậy”. Ngày vợ anh sinh con gái, anh luýnh quýnh chạy tới bệnh viện, nhưng vì quá say nên anh lăn đùng ra ngủ. Con gái anh bị ngạt, vợ anh băng huyết sau sinh anh đều không hay biết. Anh tỉnh cơn say thì mọi chuyện đã được giải quyết.

Vợ anh giận chồng cả tháng chưa nguôi. Sau này, anh luôn hối tiếc vì đã bỏ lỡ giây phút chào đời của con, bỏ lỡ việc chia sẻ với vợ khi chị vượt cạn một mình.

Có con, anh bớt nhậu, nhưng vẫn chưa bỏ hẳn. Lúc con gái 3 tuổi, trong một lần anh say rượu quên trời quên đất, con gái sợ hãi bật khóc. Bé lấy dầu xoa lên lưng anh, đắp khăn ướt lên trán, y như cách anh chăm sóc con khi con bệnh. Bé mếu máo hỏi mẹ: “Ba bị gì vậy mẹ, ba có chết không mẹ?”.

Khi anh tỉnh cơn say, con nghẹn ngào nói với anh: “Con sợ ba chết, bỏ con!”. Anh rơi nước mắt, hối lỗi với con. Từ đó về sau, mỗi lần ngồi vào bàn nhậu anh luôn tự nhắc uống ít thôi, còn về với con, không để con gái lo lắng.

Mỗi lần điện thoại reo, nghe tiếng con “Ba ơi đừng nhậu nữa, về với con”, anh lại mềm lòng. Đến giờ con gái anh đã lớn, nhưng mỗi lần nhận cuộc gọi của con, anh đều lật đật ra về. Con gái luôn có thứ quyền lực mềm, kéo anh dừng lại trong giới hạn.

Anh nói với tôi: “Con rồi sẽ lớn, bay cao bay xa, anh muốn giữ cho con hình tượng về người cha có tình thương và trách nhiệm”.

Phía sau những cuộc vui của người chồng là nỗi lo lắng của vợ và con cái (ảnh minh hoạ)

Nhiều người lên án việc người vợ biến con thành vũ khí để uy hiếp chồng, kéo chồng ra khỏi cuộc nhậu. Họ cho rằng đứa con còn thơ dại đã phải gánh trách nhiệm giải quyết mâu thuẩn gia đình, trở thành người hoà giải xung đột của cha mẹ, thành người gánh trọng trách kéo cha trở về đường ngay lối thẳng… Tôi thì nghĩ hành động đó dù xuất phát từ chủ ý của mẹ nhưng đó cũng là mong muốn của con. Con sợ cha say xỉn, sợ cha đi đường nguy hiểm, sợ cha đau ốm. Con cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh xấu xí của cha trong cơn say.

Những cuộc gọi của vợ không còn đủ sức kéo chồng ra khỏi cuộc nhậu. Vì anh ấy biết vợ sẽ luôn bao dung, vợ càm ràm vài ba câu rồi cũng thôi. Nhưng đằng sau câu nói của con “ba ơi đừng nhậu nữa” là nỗi lo lắng và sợ hãi, là yêu thương vô điều kiện của một trái tim non nớt. Tình thương đó đủ sức kéo cha dừng lại trước mọi cám dỗ.

Tôi từng gặp không ít trường hợp bạn bè có cha luôn say xỉn. Tuổi thơ họ là những ngày sống trong sợ hãi. Họ phải chứng kiến cha mẹ cãi nhau, kinh tế thiếu hụt, lối xóm xa lánh. Hình ảnh méo mó của người cha xỉn luôn khiến họ khiếp sợ và chán ghét. Những tổn thương lúc nhỏ trở thành nỗi ám ảnh khi lớn khôn, ảnh hưởng không ít tới nhân cách và quan điểm sống của họ. Một gia đình lành mạnh luôn là nỗi khao khát của những đứa con.

Đã làm cha thì phải luôn sống chuẩn mực để nêu gương tốt cho con, cho con không gian an toàn để lớn lên. Đừng bắt con phải gánh trách nhiệm vượt quá lứa tuổi. Tuổi thơ con là để vui chơi và học hành, để nuôi lớn ước mơ. Nếu con trẻ phải gánh lấy nỗi lo âu và sợ hãi nào đó là lỗi của cha mẹ. Đàn ông khi đã làm cha thì nên cố gắng sửa mình, để trở thành ngọn đèn soi đường cho con cái đi về phía ánh sáng.