Bà 'nướng' hơn 200 triệu tiền học của cháu để phẫu thuật thẩm mỹ đuổi vận xui

Toàn bộ 62.000 Nhân dân tệ (hơn 228 triệu đồng) trong tài khoản – vốn là tiền tiết kiệm để đóng học phí cho cháu – đã được chi trả cho liệu trình trùng tu nhan sắc để "cải vận" của bà Cui.

Khi bà Cui còn đang hoang mang, nhân viên phòng khám đã chủ động lấy điện thoại, quét mã thanh toán và yêu cầu bà nhập mật khẩu.

Sau hơn 10 lần can thiệp và điều trị tại đây, sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà gần như không thể há miệng ăn, thường xuyên đau đầu và buồn nôn.

Gia đình bà Cui cho biết đã liên hệ phòng khám để làm rõ vụ việc và yêu cầu bồi thường nhưng bị từ chối. Họ sẽ tiến hành các bước pháp lý sau khi có kết quả giám định sức khỏe và chờ điều tra chính thức từ cơ quan chức năng.

Sau khi được truyền thông đăng tải, vụ việc trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích bà Cui quá mê tín, trong khi số khác cho rằng nguyên nhân là do phòng khám lợi dụng sự cả tin của khách hàng trung niên để trục lợi.