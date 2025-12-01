Bà nội trợ giật mình với giá rau xanh tăng gấp 3 lần, rau muống, rau cải tới 25.000 đồng/mớ

Trong khi đó, các siêu thị đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung, bổ sung thêm hàng từ phía Nam. Ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc vùng miền Bắc hệ thống siêu thị GO! Tops Market, thông tin nhằm cung ứng đầy đủ hàng hóa cho các tỉnh thành miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt cục bộ, những ngày qua, tất cả đội ngũ nhân viên của Central Retail Việt Nam đã nỗ lực cao độ nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, phục vụ nhu cầu người dân.

Chị Nguyễn Quỳnh, tiểu thương bán rau tại chợ Ngọc Hà, cho biết nguồn cung rau sau mưa bão bị thu hẹp. Vài hôm tới có thể giá rau xanh còn đắt hơn" - chị nói

Trong đó, đối với rau củ quả, ông Phong khẳng định nguồn cung bảo đảm tốt, theo đó tăng cường thêm nguồn cung từ các tỉnh ít chịu ảnh hưởng bởi mưa, bão... sản lượng đã tăng gấp 3-4 lần ngày thường và đáp ứng được nhu cầu tăng lên đột biến thời gian gần đây. Các nguồn cung thịt, cá phong phú từ năng lực của các nhà cung cấp lớn hiện tại cũng như sự đa dạng từ nguồn bổ sung từ hàng đông lạnh, do đó hoàn toàn đáp ứng đủ.

Các mặt hàng thiết yếu khác như: nước uống, gạo, trứng, mì gói, sữa,... lượng dự trữ tại các điểm bán là khá lớn, cộng với kế hoạch cam kết tăng thêm từ các nhà cung cấp hiện tại nên các siêu thị hệ thống miền Bắc hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp này.

"Chính sách giá của chúng tôi luôn ổn định, nhất quán, vì vậy người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm mua sắm với mức giá ổn định, cạnh tranh nhất" - ông Phong cho biết.