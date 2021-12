Bà nội mất tích bí ẩn, 2 cháu tử vong dưới hồ

Your browser does not support the audio element.

Sáng 13/12, lãnh đạo UBND xã Đắk Nang (huyện Krông Nô, Đắk Nông) thông tin, địa phương vừa phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho 2 cháu bé được phát hiện tử vong dưới hồ nước sâu.

Hiện lực lượng chức năng cũng đang phối hợp để tìm kiếm tung tích của bà nội của 2 cháu bé, mất liên lạc đã nhiều ngày nay.