Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọ ở Hưng Yên

Chiều 31/8, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về vụ 2 trẻ em tử vong bất thường trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh. Kết quả điều tra ban đầu cho hay, bà nội là nghi phạm ra tay sát hại 2 cháu bé.

Theo đó, khoảng 7h45 ngày 31/8, tại khu vực sông thuộc thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, người dân phát hiện thi thể cháu N.M.K (SN 2017, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng).