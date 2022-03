Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: "Cái kết đã được báo trước"

Theo vị chuyên gia này, truyền thông và mạng xã hội phát triển đã tạo cho các cá nhân cơ hội được cất tiếng nói một cách tự do và sẽ lan tỏa đến được nhiều người.

"Tôi nghĩ, cơ quan công an cần xử lý nghiêm minh để từ đó răn đe, giáo dục những người khác", luật sư Ứng nhấn mạnh.

Theo luật sư này, quyền tự do ngôn luận không nên hiểu là muốn nói gì, nói ai... cũng được. Tự do ngôn luận phải nằm trong khuôn khổ giới hạn pháp luật và chuẩn mực của đạo đức.

Chuyên gia truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long (Ảnh: N.L)

Trước đây, một người phải lên báo, lên ti vi, radio thì mới có thể tiếp cận được số đông. Tuy nhiên, sống trong thời đại 4.0, mỗi người có thể biến Facebook, Tiktok, Zalo… thành "kênh truyền thông" của chính mình.

Tuy nhiên những "kênh truyền thông đó" luôn tồn tại những hấp lực. Hấp lực về việc được tung hô, về "quyền lực" trên mạng xã hội dễ khiến người ta đi chệch đường lúc nào không thấy.

Chính vì vậy, mỗi người sẽ phải rất cẩn thận vì ranh giới giữa tự do ngôn luận và sự tự do quá đà dẫn tới vi phạm tự do của người khác rất mong manh.

Vị chuyên gia này phân tích: Bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc một công ty lớn, từng làm được rất nhiều việc thiện nhưng cuối cùng vẫn đi sai đường. Vì vậy nên, bất kể các bạn là ai, đừng bao giờ các bạn nghĩ rằng vì mình rất giỏi, rất giàu và rất tốt thì cái gì mình làm mà được mọi người cổ vũ đều là đúng. Số đông ủng hộ chưa chắc đã đúng và bạn làm được rất nhiều việc tốt rồi bạn vẫn có thể sẩy chân.

"Chính vì vậy, cần cẩn trọng và tỉnh táo khi đưa ra phát ngôn trên mạng xã hội. Nếu không tỉnh táo, bạn sẽ bị kéo từ lằn ranh của cái tốt qua cái xấu, từ sự tự do của bản thân qua sự tự do của người khác. Các bạn hoàn toàn có thể vô tình bị như vậy nên lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình một điều rằng, sống và làm việc phải theo thượng tôn pháp luật", chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh.