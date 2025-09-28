Ba người trong một gia đình ở Vĩnh Long tử vong, hiện trường hé lộ nguyên nhân

Khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Trà Ôn nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ba thi thể trong căn chòi của ông H.V.N. (66 tuổi, ngụ ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn). Các nạn nhân được xác định là ông N.; vợ là bà H.T.N. (68 tuổi) và con trai H.V.S. (37 tuổi).