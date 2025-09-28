Ba người trong một gia đình ở Vĩnh Long tử vong, hiện trường hé lộ nguyên nhân

Hoài Thanh| 28/09/2025 17:03

Ba thành viên trong một gia đình được phát hiện tử vong trong căn chòi. Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu có thể do điện giật, bởi căn chòi nằm cách xa nhà và gia đình có kéo điện ra để sử dụng.

Ngày 28/9, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc ba người trong một gia đình tử vong.

Khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Trà Ôn nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ba thi thể trong căn chòi của ông H.V.N. (66 tuổi, ngụ ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn). Các nạn nhân được xác định là ông N.; vợ là bà H.T.N. (68 tuổi) và con trai H.V.S. (37 tuổi).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng.

Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu có thể do điện giật, bởi căn chòi nằm cách xa nhà và gia đình có kéo điện ra để sử dụng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ba-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong-2446942.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ba-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong-2446942.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Ba người trong một gia đình ở Vĩnh Long tử vong, hiện trường hé lộ nguyên nhân
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO