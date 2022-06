Ba người trong gia đình ở Phú Yên bị giết: Nghi phạm có 2 tiền án, nhiều tiền sự

Chiều 2/6, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa thiệt mạng. Các nạn nhân là chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, vợ cũ của Hải), ông Nguyễn Cu (60 tuổi) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi) là cha, mẹ chị Dương.

Đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định chỉ Đoàn Minh Hải (34 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Trung) là người gây án. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hải để điều tra hành vi “Giết người” và được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.