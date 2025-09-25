Bà ngoại 60 tuổi với vòng eo 59cm: “Tôi không sợ già đi"

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ít ai đoán được chị Nguyễn Bích Uyên (Hà Nội) đã lên chức bà ngoại từ cách đây 5 năm. Ở tuổi 60, chị thường được gọi là “chị ngoại” vì không những sở hữu vòng eo 59cm mà còn phong cách trẻ trung, ưa thích trải nghiệm. Nhưng phía sau năng lượng tích cực của chị Uyên là một quá trình nỗ lực chấp nhận những thay đổi của cơ thể để “điêu khắc” cơ thể với rãnh bụng 1:1.

Chị Uyên xinh đẹp rạng ngời ở tuổi 60 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Quyết tâm luyện cơ bụng 1:1 ở tuổi U60

Chị Uyên vốn thích tìm hiểu về thời trang nên chuyện vóc dáng rất quan trọng với chị. Nhưng chị chưa từng bước vào quá trình giảm cân nào thực sự nghiêm túc, bởi chị không quá mập. Nhưng năm 2023, sau 2 tháng đi châu Âu vào mùa hè, liên tục ăn uống thoải mái, chị trở về Việt Nam với vóc dáng đẫy đà, dù cân nặng chỉ 55kg nhưng bụng có ngấn mỡ, rất khó mặc đồ.

“Tôi nghĩ bước vào tuổi U60 rồi đương nhiên sẽ tích mỡ nhiều và rất khó giảm. Nhưng tôi vẫn quyết tâm thử một lần siết kỷ luật còn hơn cứ vậy chấp nhận và hối tiếc. Tôi đã bắt đầu hành trình mới vào đầu tháng 11 năm đó”, chị Uyên chia sẻ.

Trong một chuyến du lịch châu Âu, chị Uyên ăn uống, đi chơi mải miết nên tích mỡ bụng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chị Uyên thời điểm bắt đầu giảm mỡ bụng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Kế hoạch giảm cân của chị Uyên được chia làm 2 phần chính: dinh dưỡng và tập luyện. Chị chia các bữa ăn trong ngày tuân thủ nguyên tắc đảm bảo các nhóm chất: đạm động vật, đạm thực vật, chất xơ và tinh bột tốt. Để kiểm soát lượng nạp vào cơ thể, chị Uyên sử dụng đĩa ăn, chia làm 4 phần để dễ dàng áng chừng tỷ lệ các chất mỗi bữa.

Ngoài 3 bữa chính bổ sung đầy đủ nhóm chất, chị Uyên chuẩn bị thêm 2 bữa phụ trong ngày với trái cây tươi theo mùa, sữa chua, các loại hạt... Chị cũng ưu tiên chế biến theo phương pháp hấp, luộc; hạn chế thực phẩm chiên xào, nhiều dầu mỡ và kiêng các loại nước ngọt, thức ăn nhanh.

Với tiệc tập luyện, chị kết hợp tập luyện 30 phút cardio và yoga xen kẽ các ngày trong tuần. Mỗi sáng đều dành khoảng một tiếng cho các bài khiêu vũ, giúp vóc dáng thêm săn chắc, linh hoạt.

Những ngày đầu mới mới thực hiện chế độ giảm mỡ, chị Uyên cảm thấy khá vất vả vì việc phải… ăn nhiều hơn. Bởi trước kia, bữa sáng của chị thường chỉ có một củ khoai hay bắp luộc, nhưng giờ đây bữa sáng cũng đảm bảo đủ dinh dưỡng từ đạm, chất xơ cho đến tinh bột.

Nhờ việc tích cực giao lưu, chia sẻ cùng cộng đồng, những người có cùng mục tiêu giúp chị có thêm năng lượng và kiên trì hơn. Dần dần, cách ăn uống và tập luyện như một thói quen dễ dàng thực hiện mỗi ngày.

Sau khi giảm cân, chị Uyên biến tấu chiếc váy để khoe vòng eo 59cm (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của "chị ngoại" hiện tại (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“Sau 15 ngày siết kỷ luật, cơ thể tôi thay đổi rõ rệt, có cảm giác mình như trở về phiên bản hồi thiếu nữ. Cân nặng tôi giảm xuống còn 47kg, vòng eo cũng giảm xuống chỉ còn 59cm, tỷ lệ mỡ cơ thể giảm từ 31,4% xuống còn 24,7%, mỡ nội tạng giảm từ mức độ 7 xuống 4”, chị Uyên cho biết thêm.

Đặc biệt hơn, trong lần khám sức khỏe định kỳ, các chỉ số khác về đường huyết, mỡ máu… của chị đều đẹp. Thay đổi về ngoại hình, thể chất giúp chị Uyên càng yêu đời, tràn đầy năng lượng tích cực. Chị thoải mái diện đa dạng phong cách thời trang và luôn tỏa sáng, tự tin.

Không sợ mình già đi, chỉ sợ nhiệt huyết giảm

Một điều ấn tượng làm nên phong cách của chị Uyên là mái tóc bạch kim óng mượt. Nhưng đó không phải là tóc tẩy… cho sang mà sự thực phía sau là một hành trình chấp nhận sự lão hóa của bản thân. Mới về hưu 5 năm nhưng chị Uyên đã bạc tóc từ cách đây 30 năm.

Thời gian đầu tóc bạc, chị rất tự ti, thường xuyên phải dùng thuốc nhuộm. Cứ khoảng 2 - 3 tháng chị nhuộm 1 lần, tần suất sau này còn dày hơn. Khi có việc bận không đi nhuộm được, mái tóc của chị lộ ra mảng bạc trắng khiến chị rất khó chịu. Vì phụ thuộc thuốc nhuộm trong 30 năm nên tóc chị Uyên lúc nào cũng xơ yếu, dễ gãy rụng.

Thời điểm đầu mới để tóc bạc tự nhiên, tóc chị Uyên thường phân thành 2 mảng màu (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đến năm 2023, cùng thời điểm “điêu khắc rãnh bụng”, thấy có dấu hiệu hói tóc trên đỉnh đầu, chị Uyên cảm thấy lo sợ vì những ảnh hưởng của hóa chất có trong thuốc nhuộm. Chị đã quyết định nói không với thuốc nhuộm và thử nuôi tóc bạc tự nhiên. Chị tìm hiểu và thấy bí quyết để có mái tóc bạc đẹp là có một kiểu tóc phù hợp gương mặt và phải vượt qua đoạn đầu tóc mới mọc thêm, phân chia thành mảng trắng, mảng đen.

Nhưng điều chị Uyên không ngờ là khi chấp nhận sự lão hóa, chị như bước qua một chương mới trong cuộc đời: “Tôi nhận ra việc già đi là một phần tất yếu của cuộc sống. Thay vì cố gắng che giấu, tôi chăm sóc bản thân để khỏe mạnh, rạng rỡ và tự tin ở đúng độ tuổi. Tóc bạc, da có nếp nhăn, nhưng tâm hồn thì trẻ trung đó mới là điều quan trọng”, chị Uyên bộc bạch.

Khi tóc bạc đều, chị để kiểu ngắn ngang vai. Không có hóa chất, các sợi tóc rất chắc khỏe và nhìn từ xa, mái tóc óng ánh đầy thu hút. Chị Uyên ngày càng cảm thấy đúng đắn khi quyết định để tóc bạc tự nhiên.

Ở tuổi 60, chị Uyên cho rằng tuổi già là được nhiều thêm chứ không phải mất đi (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Câu nói chị Uyên thích nhất là: “Tôi không sợ mình già đi mà tôi sợ nhiệt huyết trong tôi sẽ dần nguội lạnh”. Chị cho rằng làm một người phụ nữ ở tuổi nào cũng có những nét thu hút riêng. Người phụ nữ đã bước đến tuổi già lại càng cần biết yêu bản thân, có thần thái, sự tự tin, tìm niềm vui từ những điều bình dị trong cuộc sống. Một nụ cười thật tươi, một lối sống tích cực đó là sức hút mà tuổi tác không thể lấy đi.

“Không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ, nhưng nếu có chuyện không vui xảy đến, tôi đều cho rằng nếu chuyện đó để yên sẽ tự nhiên biến mất thì cứ để thời gian làm việc của nó. Tôi không giữ chuyện gì lâu trong lòng. Bởi thứ làm chúng ta thấy khổ không phải vì những sự việc xảy ra mà chính là những suy nghĩ phức tạp của chúng ta về sự việc ấy”, chị Uyên bày tỏ quan điểm đơn giản hóa mọi vấn đề.

Ở tuổi 60, mỗi ngày, chị tiếp tục duy trì chế độ ăn lành mạnh, kết hợp thói quen vận động, tập khiêu vũ, yoga, cardio, kháng lực… Chị cũng thường tô điểm cuộc sống bằng những điều đẹp đẽ như viết lách cắm hoa, tham gia các hoạt động cùng bạn bè, đi du lịch khám phá…

“Tôi không sợ mình già đi mà tôi sợ nhiệt huyết trong tôi sẽ dần nguội lạnh” - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cuối cùng, chị Uyên luôn muốn trở thành một minh chứng cho việc tuổi già không phải mất đi mà là được thêm - thêm trải nghiệm, thêm tự do sống cho chính mình. Nếu tâm trí yên bình, cuộc sống cũng yên bình.

Chị đúc kết: Khi yêu thương bản thân, chủ động chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vóc dáng đẹp và tinh thần lạc quan, biết tận hưởng từng khoảnh khắc thì tuổi nào cũng đẹp. Chứng kiến hành trình rực rỡ bất chấp tuổi tác của chị Uyên, nhiều bạn bè và cộng đồng mạng đều được truyền cảm hứng để thay đổi.