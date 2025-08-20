Để nuôi các con, Mariko vừa làm thêm tại cửa hàng thời trang, vừa kiên trì xây dựng hình ảnh cá nhân trên Instagram. Nhờ gu thời trang hiện đại và phong cách sống cá tính, cô đã thu hút hơn 90.000 người theo dõi.

Theo Góc nhìn Pháp lý, chia sẻ về quãng thời gian đó, Mariko cho biết khi nghe tin con gái mang thai, bản thân cô lúc ấy vừa sinh bé thứ tư, cảm giác sốc và bối rối. Nhưng sau đó, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đồng hành cùng con gái trong suốt thai kỳ. Ngày cháu ngoại chào đời, Mariko xúc động nghẹn ngào, gọi đó là trải nghiệm “vừa kỳ lạ vừa hạnh phúc” khi một bà ngoại trẻ ôm đứa cháu bé bỏng trong vòng tay.

Trên mạng xã hội, Mariko thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên các cháu ngoại, từ những chuyến nghỉ dưỡng tại khách sạn sang trọng cho đến những buổi mua sắm hàng hiệu. Điều khiến công chúng trầm trồ hơn cả là vóc dáng quyến rũ và gương mặt trẻ trung của cô. Dù đã trải qua 4 lần sinh nở, Mariko vẫn giữ được thân hình thon gọn, phong cách gợi cảm không thua gì các hot girl tuổi đôi mươi.

Khi đứng cạnh con gái ai cũng ngỡ "hai chị em". Ảnh: Saostar.

Đặc biệt, những bức ảnh Mariko chụp cùng con gái 20 tuổi khiến dân mạng "dụi mắt nhìn lại", bởi cả hai giống nhau đến mức bị nhầm là chị em song sinh. Cùng mặc trang phục đồng điệu, nhuộm màu tóc giống hệt, thậm chí biểu cảm cũng tương đồng, hai mẹ con nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng: "Không thể phân biệt đâu là mẹ, đâu là con", "Nhìn như hai chị em ruột".

Mariko tiết lộ, mối quan hệ của cô với con gái lớn không đơn thuần là mẹ con, mà giống như bạn thân khi cả hai gần như luôn gắn bó, cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc. Chính sự trẻ trung, tự tin và tinh thần lạc quan đã giúp Mariko trở thành biểu tượng khác biệt trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của truyền thông và cộng đồng mạng Nhật Bản lẫn quốc tế, theo Saostar.