Ba nghi can trong vụ giết người ở Hưng Yên bị bắt tại Quảng Ngãi và Thanh Hoá

Đến chiều nay 9/3, Công an tỉnh Thanh Hoá cũng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này bắt giữ được một đối tượng trong vụ giết người xảy ra tại tỉnh Hưng Yên khi đang lẩn trốn tại vùng cao Thanh Hóa.

Một nghi can khác trong vụ việc này cũng bị công an tỉnh Quảng Ngãi truy xét và kịp thời tạm giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn Quảng Ngãi là Đỗ Quốc B, 33 tuổi, ngụ huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo cơ quan công an tỉnh Thanh Hoá, thực hiện yêu cầu phối hợp điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ án giết người của Công an tỉnh Hưng Yên và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, chiều 8/3, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa truy bắt được đối tượng Vũ Đoàn Hải Nam, sinh năm 2003, trú tại thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, khi đang lẩn trốn tại xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, đêm 5/3 tại thôn Thanh Xá (xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) xảy ravụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Vụ việc đã làm một người chết và một người bị thương. Công an tỉnh Hưng Yên xác định đây là vụ án giết người và đề nghị Công an các địa phương trên cả nước hộ trợ truy xét khi có nhiều đối tượng tham gia đã rời khỏi địa phương.