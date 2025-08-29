Bà Melania Trump giữa làn sóng phản đối

Ngày 27/8, Page Six dẫn nguồn tin thời trang cho biết Đệ nhất phu nhân Mỹ đã “cười” và từ chối ngay lập tức trước lời đề nghị chụp ảnh trang bìa cho Vanity Fair.

“Bà ấy không có thời gian ngồi chụp ảnh. Ưu tiên của bà ấy với tư cách đệ nhất phu nhân quan trọng hơn nhiều. Dù sao thì những người này cũng không xứng đáng với bà ấy”, nguồn tin nói.

Bà Melania được cho là từ chối lời mời của Vanity Fair. Ảnh: Getty Images.

Trước đó có thông tin Mark Guiducci, Tổng biên tập toàn cầu của Vanity Fair, cố gắng thuyết phục bà Melania hợp tác vào tháng 7. Tuy nhiên, ý tưởng này bị một số nhân viên cấp dưới phản đối dữ dội, thậm chí đe dọa nghỉ việc.