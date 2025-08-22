Bà lão tóc bạc chặn xe giữa cao tốc, phía sau là chuyện nghẹn lòng

Những ngày gần đây, trên cao tốc ở Hà Nam (Trung Quốc), một bà lão tóc bạc đứng gần trạm thu phí, liên tục vẫy tay, ra hiệu dừng xe.

Thoạt nhìn, nhiều người cảnh giác vì sợ bị làm phiền hay lừa đảo. Nhưng điều bất ngờ là khi câu chuyện được chia sẻ, hầu hết cư dân mạng không hề chỉ trích, ngược lại còn xúc động.

Trong đoạn video, bà lão mặc áo hoa, đội khăn chống nắng, đứng ngay sát làn xe trong cùng dưới trưa hè nắng gắt.