Bà lão 72 tuổi gây sốt phòng gym, nâng tạ 10kg, tự quay video đăng TikTok

Bà lão mê tập gym, nâng tạ 10kg

Ở tuổi 72, bà Ma Thị Bắc, sinh sống tại phường Hội Phú, Gia Lai (trước là phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai), vẫn đều đặn tập thể hình (gym) và có thể nâng tạ tới 10kg.

Bà Bắc từng nhiều lần đến phòng gym nhưng chỉ mới thật sự tập luyện nghiêm túc hơn một năm nay, đặc biệt là tập tạ kháng lực.

Vóc dáng "khó tin" của bà Bắc trong phòng tập gym

Từng là giáo viên, bà vốn quen với việc tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu điều gì mới. Khi biết người cao tuổi dễ bị mất cơ, yếu cơ, té ngã và chỉ tập kháng lực mới duy trì được sức mạnh, bà quyết định thử tập gym.

Bà tin rằng, việc tập luyện không chỉ giúp giữ cơ thể săn chắc, khỏe mạnh mà còn mang lại tinh thần lạc quan, năng động.

“Việc tập luyện này khá tự do về giờ giấc. Tôi thích đi lúc nào thì đi, không cần phụ thuộc vào trường lớp, thầy cô... Bài tập là do tôi tự học hỏi, tìm hiểu cho phù hợp với tuổi của mình”, bà Bắc nói.

Những video bà Bắc nâng tạ được đăng trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ, lầm tưởng bà từng là giáo viên thể dục. Thực tế, bà từng giảng dạy ngành lâm nghiệp, hoàn toàn không liên quan đến thể thao.