Ba Lan từ chối dẫn độ nghi phạm phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc

Tại phiên tòa, ông Paprocki, luật sư của Volodymyr Z., khẳng định, thân chủ không phạm bất kỳ tội nào chống lại Đức. Ông Paprocki lập luận rằng, không công dân Ukraine nào nên bị buộc tội vì hành động nhắm vào Nga, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Trong khi đó, Thẩm phán Lubowski khẳng định, đối tượng Volodymyr Z. không chịu trách nhiệm hình sự cá nhân, đồng thời đặt ra nghi vấn thẩm quyền của Đức, vì vụ nổ xảy ra trên vùng biển quốc tế.

Đối tượng Volodymyr Z., người bị Đức truy nã vì cáo buộc liên quan đến vụ nổ năm 2022 làm hư hại đường ống Nord Stream (Ảnh-Reuters)

Thủ tướng Ba Lan Tusk ủng hộ phán quyết của Tòa án, cho rằng quyết định bác bỏ dẫn độ Volodymyr Z. sang Đức là hoàn toàn đúng, bởi việc bàn giao nghi phạm cho quốc gia khác không phù hợp với lợi ích của Ba Lan và khẳng định vụ việc đã khép lại. Trước đó, Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, vấn đề của Ukraine, Litva và Ba Lan không phải là việc Dòng chảy phương Bắc bị phá hủy, đồng thời chỉ trích việc xây dựng đường ống này là sai lầm lớn của châu Âu. Chính phủ Đức từ chối bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Tusk, nhấn mạnh rằng thủ tục tố tụng thuộc thẩm quyền công tố viên.

Trước đó, ngày 30/9, đối tượng Volodymyr Z., công dân Ukraine, đã bị bắt cùng ngày gần thủ đô Warsaw của Ba Lan theo lệnh truy nã của châu Âu do một tòa án Đức ban hành. Ngay sau khi bị bắt giữ, một tòa án tại Ba Lan đã ra lệnh tạm giam đối tượng này 7 ngày và đến ngày 6/10, một tòa án khác quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm 40 ngày để xem xét khả năng dẫn độ nghi phạm sang Đức theo lệnh bắt giữ của châu Âu.

Theo giới phân tích, việc Ba Lan từ chối dẫn độ đối tượng Volodymyr Z. đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc điều tra quốc tế về vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc-một cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Quyết định này có thể làm chậm trễ cuộc điều tra của Đức, ảnh hưởng đến lòng tin song phương và hợp tác tư pháp châu Âu, đặc biệt khi tuần trước, tòa án tối cao Italia cũng đã hủy quyết định dẫn độ sang Đức một nghi phạm người Ukraine bị bắt vào tháng 8 vừa qua.