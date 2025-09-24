Ba Lan mở lại biên giới với Belarus sau nhiều tuần cấm vận

Việc đóng cửa biên giới được công bố vào ngày 9/9, trước cuộc tập trận Zapad 2025 của Nga và Belarus. Thủ tướng Tusk cho biết việc chấm dứt các cuộc tập trận này sẽ làm giảm thiểu rủi ro an ninh đối với Ba Lan và khu vực. Ông cũng nhấn mạnh nếu căng thẳng tiếp tục xảy ra, Ba Lan sẽ cân nhắc về quyết định đóng cửa trở lại biên giới với Belarus một lần nữa.

Ba Lan sẽ cân nhắc về quyết định đóng cửa trở lại biên giới với Belarus một lần nữa Ảnh minh họa theo AFP

Ngay trước cuộc tập trận, Ba Lan cũng lên tiếng về việc máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận và các cường quốc NATO khác đã cảnh báo Nga không nên để căng thẳng tiếp tục leo thang. Mối lo ngại của Ba Lan, thành viên của liên minh NATO và Liên minh châu Âu, về cuộc tập trận này đã được cụ thể hóa khi khoảng 21 máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận nước này vào đêm ngày 9-10 tháng 9. Gần đây, Ba Lan cũng cáo buộc Belarus cho phép những người di cư không có giấy tờ từ bên ngoài châu Âu vượt biên giới vào nước này. Tuy nhiên việc đóng cửa, bao gồm cả các tuyến đường sắt, cũng làm gián đoạn tuyến đường thương mại đường bộ chính đưa hàng hóa Trung Quốc vào châu Âu.

Trong chuyến thăm Warsaw vào ngày 15/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã được người đồng cấp Ba Lan Radoslaw Sikorski thông tin về lý do đóng cửa biên giới. Việc đóng cửa biên giới này cũng đặt ra những thách thức nhất định đối với toàn bộ nền kinh tế của Ba Lan. Theo báo cáo, năm 2024, khối lượng vận chuyển đường sắt trên tuyến đường này đã tăng 10,6%, trong khi giá trị hàng hóa tăng gần 85% lên khoảng 25 tỷ euro, là một trong những hành lang thương mại quan trọng giữa EU-Trung Quốc.