Ba Lan lo ngại về kế hoạch kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn của Đức

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Ba Lan tại Đức Jan Tombiński cho biết, các biện pháp kiểm soát hiện nay tại biên giới Đức - Ba Lan có thể cản trở quyền tự do di chuyển qua biên giới của người dân và hoạt động bình thường của thị trường nội bộ Liên minh châu Âu (EU). Các biện pháp này đã dẫn đến tình trạng xếp hàng dài tại các cửa khẩu biên giới, do đó Ba Lan tiếp tục phản đối chính sách thắt chặt kiểm soát biên giới của Đức. Ông Tombinski cũng tái khẳng định cam kết của nước này trong việc bảo vệ biên giới bên ngoài của EU, đặc biệt là biên giới với Nga và Belarus, cũng như duy trì quyền tự do đi lại trong khu vực Schengen.

Đại sứ Ba Lan tại Đức Jan Tombiński. Ảnh Politico.eu

Liên quan đến việc tiếp nhận người di cư trở về từ Đức theo chính sách của Thủ tướng tương lai Friedrich Merz, ông Tombinski cho biết, Ba Lan sẽ tuân thủ luật pháp châu Âu, bao gồm Hệ thống tị nạn chung mới của EU (CEAS).

Trước đó, Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz - người dự kiến sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 6/5 tới, tuyên bố, các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn như kiểm soát biên giới nội khối Schengen vĩnh viễn, từ chối người xin tị nạn tại biên giới Đức nếu họ đã đi qua một quốc gia EU khác, sẽ được áp dụng ngay từ ngày đầu tiên ông nhậm chức. Giới chuyên gia cho rằng, nếu chính sách của ông Merz thành hiện thực, Đức có thể kéo theo cả châu Âu vào một cuộc tranh luận căng thẳng về tương lai của chính sách di cư trong khối.