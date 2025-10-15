Ngày 14/10, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo châu Âu phải chuẩn bị cho khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc xung đột và kêu gọi đẩy nhanh việc xây dựng các biện pháp phòng thủ như kế hoạch "bức tường máy bay không người lái" ở sườn phía Đông của NATO để bảo vệ an ninh chung của khu vực.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski. (Ảnh-pap.pl)

Bộ trưởng Radoslaw Sikorski kêu gọi các quốc gia châu Âu duy trì lộ trình ủng hộ Ukraine, đồng thời cho biết ông hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho nước này để đáp trở vào cơ sở hạ tầng của Nga. Ông cho biết việc cung cấp cho Ukraine thêm đạn dược, vũ khí phòng không, vũ khí tầm ngắn và tầm trung, là cần thiết để bảo vệ châu Âu, đồng thời chỉ ra các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái của Nga trên không phận Ba Lan và máy bay chiến đấu trên không phận Estonia trong thời gian qua đã đặt nguy cơ an ninh của khối này ở mức báo động.

Trả lời truyền thông khi được hỏi về khả năng mở rộng sáng kiến ​​"bức tường máy bay không người lái" để chống lại các cuộc xâm nhập trong tương lai, Bộ trưởng Sikorski cho rằng cần sớm đẩy nhanh sáng kiến này để ngăn chặn các nguy cơ xấu với an ninh châu Âu. Ông cũng thúc giục châu Âu lên kế hoạch hỗ trợ Ukraine thêm ba năm nữa.