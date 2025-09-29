Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu bảo vệ an ninh biên giới

Hải Đăng/VOV-Praha| 29/09/2025 08:03

Ngày 28/9, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu và tạm thời đóng cửa một số không phận ở phía Đông Nam nước này trong bối cảnh Ukraine cho biết thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác đã hứng chịu đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Nga.

Theo đó, hệ thống radar trinh sát của Ba Lan đã được đặt ở mức báo động cao nhất, quân đội Ba Lan đã điều động các máy bay phản lực F-35 của NATO đã tuần tra trên không trong bối cảnh các báo cáo về cuộc xung đột ở Ukraine diễn biến ác liệt. Tối cùng ngày, quân đội nước này cho biết không có vụ xâm phạm không phận nào xảy ra.

Không phận gần các thành phố Lublin và Rzeszow ở phía Đông Nam Ba Lan đã tạm thời bị đóng cửa. Việc điều động máy bay phản lực và đóng cửa không phận ngày càng trở nên thường xuyên hơn khi nhiều nước NATO báo cáo phát hiện máy bay không người lái và chiến đấu cơ có hành vi xâm nhập vào một số quốc gia thuộc NATO. Các báo cáo cho biết vào ngày 12/9, NATO điều thêm máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không đến sườn phía Đông để đáp trả các hành vi xâm nhập vào không phận Liên minh NATO.

Máy bay chiến đấu của quân đội Ba Lan. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Ba Lan cho biết ba máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ trên không phận nước này vào đầu tháng. Đan Mạch cũng báo cáo phát hiện thêm một số máy bay không người lái trên các địa điểm phòng thủ của nước này trong hai ngày 26-27/9.

Liên quan về các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Nga vào rạng sáng 28/9, Tổng thống Zelensky cho biết hàng chục người đã bị thương trong các cuộc không kích, hơn 15 địa điểm ở thủ đô Kiev đã bị hư hại nặng bao gồm các tòa nhà dân cư.

Trước đó, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga không có ý định tấn công các nước EU hay NATO. Tuy nhiên, ông khẳng định Moscow sẽ đáp trả bằng phản ứng kiên quyết đối với bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Nga.

Theo vov.vn
