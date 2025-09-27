Ba Lan cắt giảm phúc lợi cho người tị nạn Ukraine

Trong số những thay đổi lần này có các điều khoản hạn chế các phúc lợi của Ba Lan, bao gồm phục hồi chức năng y tế, chương trình y tế, bảo hiểm thuốc và các dịch vụ y tế đối với người tị nạn Ukraine, đặc biệt là những người không làm việc tại nước này.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters

Trao đổi với truyền thông, Chánh Văn phòng Tổng thống cho biết những thay đổi của quyết định lần này sẽ chấm dứt việc du lịch từ Ukraine bằng tiền thuế của người dân Ba Lan. Động thái này cũng buộc chính phủ cần phải có các biện pháp quyết liệt hơn và đề xuất các giải pháp phù hợp hơn đối với các hoạt động hỗ trợ cho người tị nạn từ Ukraine. Người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Ba Lan cũng cho biết luật này sẽ là những điều khoản cuối cùng cho việc hỗ trợ người tị nạn tại Ba Lan trong bối cảnh hiện tại.

Tới nay, hơn một triệu người tị nạn Ukraine đã nhập cảnh vào Ba Lan kể từ tháng 2 năm 2022. Một báo cáo do Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 6 vừa qua cho thấy lao động của người tị nạn Ukraine hiện chiếm 2,7% GDP của Ba Lan.