Ba Lan cảnh báo bắt giữ máy bay của Tổng thống Nga nếu xâm phạm không phận

Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan - Radoslaw Sikorski cảnh báo rằng, nước này có thể buộc phải thực thi lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế nếu máy bay của Tổng thống Putin xâm phạm không phận nước này.

Ông Radoslaw Sikorski cho biết, Ba Lan là thành viên của ICC nên có nghĩa vụ pháp lý đối với vấn đề nêu trên. Trong khi đó, Hungary đã tuyên bố sẽ rút khỏi ICC nhưng việc rút lui này sẽ không có hiệu lực cho đến giữa năm 2026, nghĩa là từ nay cho đến lúc đó, Hungary vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ của ICC.

Ảnh minh họa

Nhận xét của Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan được đưa ra khi Điện Kremlin đang thăm dò các hành lang ngoài EU tới Hungary để tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest (Hungary) và khi một số quan chức EU chỉ trích việc tiếp đón Tổng thống Putin bên trong EU. Theo một số nguồn tin, một vùng cấm bay đối với máy bay Nga có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ EU. Điều này đã làm dấy lên những đồn đoán về tuyến đường mà Tổng thống Putin có thể sử dụng để đến Hungary qua không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, Montenegro và Serbia.

Trước đó, từ tháng 3/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin, cáo buộc ông trục xuất trái phép hàng trăm trẻ em Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc này và không công nhận thẩm quyền của ICC.

Trái ngược với động thái của Ba Lan, Phó Thủ tướng Bulgaria - Mariyan Georgiev đề xuất có thể cho phép Nga sử dụng không phận Bulgaria nếu điều đó có thể giúp thúc đẩy các nỗ lực hòa bình ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ yêu cầu bay chính thức nào từ Nga.