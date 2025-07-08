Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phiên làm việc và công bố kết quả bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 người.