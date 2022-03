'Bà hỏa' thiêu rụi nhà sàn trong đêm, cả gia đình may mắn thoát nạn

Trong đêm, căn nhà sàn 2 tầng của một gia đình ở xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may, mọi người trong gia đình may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 15/3, thông tin từ chính quyền xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà gỗ 2 gian bị cháy rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h ngày 14/3 tại căn nhà sàn bằng gỗ của anh Lô Văn Nam (trú bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn). Hiện trường vụ hỏa hoạn. Vào khoảng thời gian này, gia đình anh Nam đang ngủ thì ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, anh Nam hô hoán vợ và người con đang ngủ nhanh chóng thoát ra ngoài, đồng thời kêu gọi hàng xóm ứng cứu. Do ngọn lửa cháy lớn nên mọi người chỉ hô hoán nhau đến khiêng được ít đồ đạc ở tầng dưới ra ngoài, còn lại nhiều tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Quảng cáo Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, kịp thời khống chế ngọn lửa không để cháy lan sang các nhà bên cạnh. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình anh Nam. Hiện, nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Bảo Trâm