Ba giây định mệnh trong vụ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị ám sát

Lực lượng an ninh được cho là phản ứng không đúng chuẩn và không tuân theo quy trình trong vụ ông Abe bị ám sát hôm 8/7 (Ảnh: Reuters).

Một chuyên viên giấu tên của sở Cảnh sát đô thị Tokyo - người từng có kinh nghiệm bảo đảm an ninh cho các sự kiện vận động tranh cử - cho rằng, sự việc diễn ra tại Nara dường như cho thấy sự thiếu chuẩn bị đầy đủ của lực lượng an ninh. Theo cảnh sát Nara, lịch trình phát biểu của ông Abe được công bố hôm 7/7 và vài giờ trước khi sự kiện diễn ra vào ngày 8/7, người đứng đầu sở Cảnh sát Nara mới phê duyệt kế hoạch an ninh.

Phía cảnh sát Nara khẳng định, họ có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc bảo vệ an toàn ở sự kiện, nhưng các đoạn video ở hiện trường cho thấy lực lượng an ninh đã bỏ trống một khoảng lớn mà không canh gác ở phía sau ông Abe. Theo Nikkei, nó được gọi bằng thuật ngữ "điểm mù".

"Vấn đề ở chỗ là các cận vệ cho phép một người mang vật khả nghi tiến đến gần ông Abe. Họ lẽ ra nên xem xét có bất cứ điểm mù nào xung quanh khu vực ông Abe phát biểu hay không và phải kiểm tra khu vực để xem có ai mang theo vật khả nghi như bom hay không", chuyên viên ở sở Cảnh sát Tokyo nhận định.

Koichi Ito, cựu quan chức tại sở Cảnh sát đô thị Tokyo cho rằng, phản ứng của lực lượng an ninh sau phát súng đầu tiên là một vấn đề lớn.