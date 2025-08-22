'Ba gian hai chái' trong thiết kế nhà hiện đại ở Huế

Cấu trúc nhà “ba gian, hai chái” là một đặc trưng tiêu biểu của nhà nông thôn truyền thống ở Việt Nam. Tên gọi phản ánh cấu trúc của nó: ba gian ở trung tâm, trong đó gian giữa dùng làm nơi tiếp khách và đặt bàn thờ tổ tiên, hai gian hai bên thường là phòng ngủ hoặc không gian sinh hoạt. Hai bên của chính đường là hai chái nhỏ, thường được sử dụng làm bếp, kho hoặc nơi ngủ phụ.

Mô hình kiến trúc này đã tồn tại hàng trăm năm, gắn bó sâu sắc với văn hóa và khí hậu địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, nó bộc lộ một số hạn chế: thiếu ánh sáng tự nhiên, thiếu sự riêng tư, cách chia không gian không còn phù hợp với lối sống ngày nay và khó khăn trong việc tích hợp các tiện nghi hiện đại.