Ba công cụ AI của Google ‘gây sốt’ tại Việt Nam

Sự xuất hiện của ChatGPT cuối năm 2022 đã tạo nên một “cơn sốt” toàn cầu, mở ra kỷ nguyên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, công việc và đời sống thường ngày.

Dù bước vào cuộc đua chậm hơn OpenAI, Google đang chứng minh chiến lược đi sau nhưng đúng hướng với việc tung ra hàng loạt sản phẩm AI đình đám.

Trong đó, ba cái tên nổi bật nhất thời gian qua là NotebookLM, Veo 3 và Gemini 2.5 Pro - những công cụ nhanh chóng được cộng đồng công nghệ Việt Nam quan tâm và sử dụng rộng rãi.

NotebookLM - Trợ lý học tập và nghiên cứu chuyên sâu

NotebookLM được Google giới thiệu là một công cụ giúp người dùng biến dữ liệu của riêng mình thành một trợ lý ảo chuyên biệt. Với khả năng ghi nhớ ngữ cảnh theo từng người dùng, khác biệt so với những chatbot tổng quát, NotebookLM đã mở rộng tới hơn 180 khu vực và hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ trên trình duyệt. Công cụ này được nhiều người đánh giá là giúp tiết kiệm hàng giờ trong việc đọc tài liệu.