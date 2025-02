Bà chủ quán phở Hà Nội gây sốt ở Trung Quốc

Tờ báo cũng dẫn chia sẻ của chị Lệ về mô hình từ thiện của mình: “Trong thời gian đại dịch, tôi xem một chương trình truyền hình về mô hình cà phê ‘treo’ ở Italy. Đó là lúc tôi hình thành ý tưởng về phở ‘treo’. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, mãi đến bây giờ tôi mới có thể hiện thực hóa ý tưởng ấp ủ từ lâu này”.

Người trong cuộc nói gì?

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, quán phở của chị Lệ có tên Tuệ An ở Báo Khánh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước câu hỏi về cảm nhận khi được so sánh với Vương Phi, chị Lệ chia sẻ không biết về Vương Phi trước đó, cũng không biết bản thân xuất hiện trên báo Hong Kong (Trung Quốc).

Sau khi thấy ảnh của nữ ca sĩ sinh năm 1969, chị Lệ cho rằng bản thân không giống Vương Phi, thay vào đó có thể do góc chụp.

"Chắc do lúc đó người ta chụp góc đó ưa nhìn thôi, chứ thật lòng mà nói tôi không thể so sánh với Vương Phi. Tôi thấy Vương Phi đẹp, nét mặt và thần thái khác hẳn. Về phần mình, tôi tự cảm thấy không giống, không có nét nào đẹp như Vương Phi. So sánh như vậy thấy xấu hổ quá vì Vương Phi đẹp như vậy cơ mà. Mọi người thích tranh luận về vấn đề này cho vui thôi, chứ riêng tuổi tác kém cô ấy 10 tuổi mà còn không được trẻ trung như cô ấy", bà chủ quán phở nói.