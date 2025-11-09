Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu ra toà phải có người dìu

Ngày 11-9, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến bà Lê Thị Mỹ Châu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Mỹ Châu Pharmacy Group (nhà thuốc Mỹ Châu), cùng 2 bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) và Lê Nguyễn Hoàng Nam, cựu cán bộ công an.

Hai lần giao tiền cho ca sĩ Quốc Kháng

Trong đó, bị cáo Châu bị truy tố về tội "Đưa hối lộ". Hai bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sáng cùng ngày, bà Châu đến toà trong tình trạng đi lại khó khăn, cần người dìu. Quá trình đại diện VKSND TP HCM thông qua cáo trạng vụ án, bà Châu được cho phép ngồi nghe vì sức khoẻ không đảm bảo.