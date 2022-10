Ba chỗ này của phụ nữ càng to, lớn chồng càng thích, giàu to, chiều chuộng tới già: Đặc biệt là số 1

Về nhân tướng học, tai là biểu tượng của sự may mắn, và phần tai phụ nữ có độ phồng lớn cho thấy bạn là người rất may mắn về tài lộc, an khang thịnh vượng, cuộc sống sung túc. Người phụ nữ có đôi tai cụp làm mọi việc một cách ngăn nắp và chu đáo. Người phụ nữ có dái tai to và mềm mại, cuống tai cong lên chứng tỏ người này vô cùng khoan dung. Đối với chồng con, họ cực kỳ chăm sóc, yêu chiều. Hơn nữa, bản thân họ có nhân duyên và phúc khí rất tốt.

Sau khi kết hôn, người phụ nữ có nét tướng vượng phu chắc chắn vẫn sẽ là hậu phương vững chắc cho người chủ gia đình.

2. Đôi mắt to, lông mày thanh tú