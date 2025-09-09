Ba căn nhà cháy rực lửa sau khi người phụ nữ thắp hương rồi rời đi

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa. Tuy nhiên, khu vực cháy lớn nằm ven sông gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Thống kê của chính quyền địa phương, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà và 1 căn bị cháy xém.

Qua xác minh sơ bộ, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do bà P.T.K.N. (47 tuổi, chị gái ông T.) sau khi thắp hương cho mẹ ở nhà ông T. đã rời đi. Thời điểm đó, trong nhà ông T. không có người trông coi.