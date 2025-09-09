Ba căn nhà cháy rực lửa sau khi người phụ nữ thắp hương rồi rời đi

Trần Tuyên| 09/09/2025 08:49

Người phụ nữ đến nhà em trai ở An Giang thắp hương cho mẹ rồi rời đi. Sau đó, ngọn lửa bốc lên từ căn nhà và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều tài sản.

cháy nhà ở Hoà Lạc.mp4

Ngày 9/9, thông tin từ UBND xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản.

Theo đó, vào khoảng 18h20 ngày 8/9, người dân phát hiện lửa bốc lên từ nhà ông P.Q.T. (45 tuổi, ngụ ấp Hoà Phát, xã Hoà Lạc). Do kết cấu căn nhà làm bằng vật liệu dễ cháy kết hợp với gió lớn nên lửa nhanh chóng lan sang nhà lân cận. Một số người dân trong ấp cố gắng dập lửa nhưng không thành. 

cháy nhà ở Hoà Lạc AG.jpg
3 căn nhà ven sông bốc cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa. Tuy nhiên, khu vực cháy lớn nằm ven sông gây khó cho lực lượng cứu hỏa tiếp cận. Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Thống kê của chính quyền địa phương, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi hoàn toàn 3 căn nhà và 1 căn bị cháy xém.

Qua xác minh sơ bộ, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do bà P.T.K.N. (47 tuổi, chị gái ông T.) sau khi thắp hương cho mẹ ở nhà ông T. đã rời đi. Thời điểm đó, trong nhà ông T. không có người trông coi.

