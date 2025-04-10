Ba cái tên được chủ xe 'cưng chiều' đặt nhiều nhất cho xế hộp

Không chỉ là phương tiện di chuyển, với nhiều người, chiếc xe còn giống như một “người bạn đồng hành”. Nhiều chủ xe cho rằng, việc đặt tên riêng cho "người bạn" của mình giúp họ thêm gắn bó, cảm thấy thú vị và lái xe cẩn trọng hơn.

Trang The Sun dẫn từ khảo sát trên hơn 2.000 chủ xe ở Vương quốc Anh của Kênh truyền hình U - nơi phát sóng nhiều chương trình về xe cộ, trong đó có series hút khách Bangers & Cash cho thấy, 51% người được hỏi cho biết họ thích đặt một cái tên nào đó cho xế cưng của mình.

Trong số đó, 26% đặt tên cho xe vì cảm thấy gắn bó tình cảm, 24% coi chiếc xe như một thành viên trong gia đình, trong khi 30% tin rằng chiếc xe có “cá tính riêng”.