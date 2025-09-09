Ba cách xem sự kiện Apple ra mắt iPhone 17

Trong bộ bốn iPhone 17, sản phẩm được chờ đợi nhất là iPhone 17 Air – một trong những iPhone mỏng và nhẹ nhất. Có tin đồn iPhone 17 Air dùng màn hình OLED 6.6 inch và dày 5,5mm, mỏng hơn 2,3mm so với iPhone 16. Để có được kiểu dáng thanh mảnh như vậy, thiết bị có thể thay đổi thiết kế và hy sinh một số tính năng.

Thư mời sự kiện Awe dropping của Apple. Ảnh: Forbes

Ngoài iPhone 17, Apple có thể giới thiệu ít nhất hai mẫu Apple Watch mới và tai nghe không dây AirPods Pro 3. Tất cả đều được kỳ vọng tích hợp tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) ở mức độ nào đó.