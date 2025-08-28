Ba cách đơn giản để bảo mật tài khoản Zalo, Facebook, Gmail... mà người dùng nhất định phải biết

Mật khẩu mạnh luôn là tiên quyết cho việc bảo mật tài khoản Zalo, Facebook, Gmail...
Theo khuyến cáo của nhà cung cấp lẫn các chuyên gia an ninh mạng, việc đặt một mật khẩu đủ mạnh luôn cần thiết để bảo mật tài khoản Zalo, Facebook, Gmail...
Mật khẩu đủ mạnh phải từ 8 ký tự trở lên, bao gồm chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt và số và được sắp xếp theo một trật tự ghi nhớ từ người dùng. Việc thay đổi mật khẩu 6 tháng một lần cũng được khuyến khích để an toàn hơn trên môi trường mạng.
Bên cạnh đó, việc xác thực đa yếu tố cũng cần thiết trong các trường hợp quan trọng để tránh việc tấn công của tin tặc.
Thông thường việc xác thực này là một quy trình đăng nhập tài khoản gồm nhiều bước, trong đó, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập thêm thông tin khác ngoài mật khẩu để bảo mật hơn.
Nếu hệ thống đủ mạnh và cho người dùng chọn thêm các yếu tố bảo mật sinh trắc học, việc này cũng cần được bật trong nhiều trường hợp như quét khuôn mặt, tin nhắn văn bản xác thực hoặc ứng dụng OTP.
Tính năng bảo mật 2 lớp luôn cần thiết
Nhiều người dùng thường bỏ qua xác thực tài khoản và bảo vệ 2 lớp, bên cạnh tính năng quản lý thiết bị đăng nhập, đây là điều khá nguy hiểm.
Theo các chuyên gia, việc bật tính năng bảo vệ 2 lớp rất đơn giản nhưng lại là cứu cánh khi tài khoản bị tin tặc hỏi thăm. Lúc này, tính năng bảo vệ 2 lớp lại giúp chủ tài khoản tránh được rủi ro ngoài ý muốn.
Để sử dụng tính năng bảo vệ 2 lớp cũng khá đơn giản trên Zalo, Facebook, Gmail... chỉ với vài cú chạm, thông thường sẽ vào phần Cài đặt > Bảo mật riêng tư > và bật Xác thực 2 lớp.
Một vài ứng dụng sẽ yêu cầu xác thực 2 lớp thông qua tin nhắn điện thoại thông thường, điều này cũng khá hợp lý để bảo vệ tài khoản người dùng.
Hạn chế vào đường link, quét mã QR không rõ nguồn gốc
Với sự phát triển của công nghệ, không chỉ link ẩn, mà mã QR cũng tiềm ẩn rủi ro chứa mã độc. Do đó, người dùng chỉ nên vào link an toàn, mã QR xác thực để tránh rủi ro cho mình.
Cách nhận biết một link an toàn cũng có thể check nhanh chóng và dễ dàng thông qua các trang web như Virustotal.com, URLVoid.com...
Cùng với đó, việc luôn cẩn trọng và sử dụng các công cụ kiểm tra uy tín trước khi nhấp vào một liên kết là rất cần thiết.
Và nếu không tin tưởng hoàn toàn vào một link bất kỳ, tốt nhất người dùng không nên nhấp vào để bảo vệ thiết bị và thông tin cá nhân của mình.