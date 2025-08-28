Ba cách đơn giản để bảo mật tài khoản Zalo, Facebook, Gmail... mà người dùng nhất định phải biết

Để sử dụng tính năng bảo vệ 2 lớp cũng khá đơn giản trên Zalo, Facebook, Gmail... chỉ với vài cú chạm, thông thường sẽ vào phần Cài đặt > Bảo mật riêng tư > và bật Xác thực 2 lớp. Một vài ứng dụng sẽ yêu cầu xác thực 2 lớp thông qua tin nhắn điện thoại thông thường, điều này cũng khá hợp lý để bảo vệ tài khoản người dùng. Hạn chế vào đường link, quét mã QR không rõ nguồn gốc Với sự phát triển của công nghệ, không chỉ link ẩn, mà mã QR cũng tiềm ẩn rủi ro chứa mã độc. Do đó, người dùng chỉ nên vào link an toàn, mã QR xác thực để tránh rủi ro cho mình.

Cẩn trọng trước link, mã QR khi quét để tránh ảnh hưởng thiết bị và rò rỉ thông tin vì mã độc. Ảnh minh họa: Internet.

Cách nhận biết một link an toàn cũng có thể check nhanh chóng và dễ dàng thông qua các trang web như Virustotal.com, URLVoid.com...



Cùng với đó, việc luôn cẩn trọng và sử dụng các công cụ kiểm tra uy tín trước khi nhấp vào một liên kết là rất cần thiết.

Và nếu không tin tưởng hoàn toàn vào một link bất kỳ, tốt nhất người dùng không nên nhấp vào để bảo vệ thiết bị và thông tin cá nhân của mình.