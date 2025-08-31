Ba anh em chèo thuyền vượt Thái Bình Dương trong 139 ngày

Với hành trình 139 ngày chèo thuyền chinh phục Thái Bình Dương, ba anh em người Scotland không chỉ lập kỷ lục thế giới mà còn gây quỹ được 800.000 bảng Anh cho dự án từ thiện - Ảnh: PA

Ewan (33 tuổi), Jamie (31 tuổi) và Lachlan Maclean (27 tuổi) đã hoàn thành hành trình hơn 9.000 dặm (gần 15.000km) từ Lima (Peru) đến Cairns (Úc) trong vòng 139 ngày, 5 giờ và 52 phút. Họ cập bến vào ngày 30/8 (giờ Úc) trong sự chào đón của người thân, bạn bè và người hâm mộ sau gần 5 tháng bắt đầu hành trình từ ngày 12/4.

Chuyến đi diễn ra trên con thuyền sợi carbon do chính họ thiết kế và đặt tên là Rose Emily để tưởng nhớ người em gái đã mất khi còn trong bụng mẹ. Trong suốt hành trình, ba anh em phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chấn thương và nguy cơ cạn kiệt lương thực.

Họ dành đến 14 tiếng mỗi ngày để chèo thuyền. Ewan và Jamie bị say sóng dữ dội trong 2 tuần đầu, còn Lachlan thậm chí bị sóng đánh văng khỏi thuyền giữa đêm và may mắn được Ewan cứu kịp thời.

Jamie kể lại: "Có lúc chúng tôi nghĩ sẽ hết đồ ăn. Dù đã kiệt sức, ba anh em buộc phải tăng tốc để không bỏ cuộc giữa chừng. Giờ thì tôi chỉ muốn ăn một chiếc pizza".

Không chỉ lập kỷ lục, ba anh em còn thực hiện chuyến đi để gây quỹ từ thiện. Thông qua Maclean Foundation - tổ chức do họ thành lập cùng cha mình, ông Charles Maclean - họ đã quyên góp được hơn 800.000 bảng Anh để hỗ trợ các dự án nước sạch tại Madagascar.

Em út Lachlan khẳng định: "Chúng tôi đã hoàn tất hành trình chèo thuyền, nhưng hành trình vì cộng đồng vẫn chưa kết thúc. Mục tiêu của chúng tôi là gây quỹ 1 triệu bảng".

Anh cả Ewan nói thêm: "Đây là điều khó khăn nhất tôi từng làm. Tôi sẽ không thể vượt qua nếu không có các anh em đồng hành".

Đây không phải lần đầu họ làm nên lịch sử. Năm 2020, bộ ba nhà Maclean từng vượt Đại Tây Dương và lập 3 kỷ lục thế giới là nhóm 3 người nhanh nhất, trẻ nhất và là ba anh em đầu tiên hoàn thành hành trình này.

Kỷ lục trước đó về chuyến chèo thuyền vượt Thái Bình Dương nhanh nhất từng thuộc về nhà thám hiểm người Nga Fedor Konyukhov, người hoàn thành hành trình từ Chile đến Úc trong 200 ngày vào năm 2014.

Nhật Minh (theo Sky News)