Australia vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Thanh Vũ| 20/08/2025 07:45

Chiến thắng 1-0 trước Myanmar tối 19.8 giúp Australia trở thành nhà vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Cầu thủ Australia ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Mai Hương

Ngay từ những phút đầu, Australia chủ động đẩy cao đội hình, tạo ra thế trận áp đảo.

Dù vậy, tuyển nữ Myanmar cũng chứng tỏ sự lì lợm với hệ thống phòng ngự kín kẽ, đồng thời thỉnh thoảng tổ chức phản công gây sóng gió.

Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 thuộc về Holly Furphy và Cassidy bên phía Australia, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Myanmar cùng sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm khiến bảng tỉ số chưa thay đổi.

Australia chơi lấn lướt trước Myanmar. Ảnh: Mai Hương

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao. Tuyển nữ Australia liên tiếp uy hiếp khung thành đối thủ, thậm chí hai lần đưa bóng trúng khung gỗ.

Sức ép lớn cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 66, khi Holly Furphy dứt điểm cận thành sau pha phối hợp nhịp nhàng của đồng đội, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Những phút còn lại, Myanmar dồn lực tấn công nhưng không thể vượt qua hàng thủ kỉ luật của Australia. Trận chung kết khép lại với chiến thắng tối thiểu cho thầy trò huấn luyện viên Melissa Andreatta.

Danh hiệu này giúp Australia lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất tại ASEAN Cup, qua đó cho thấy sự khác biệt về thể lực và lối chơi hiện đại so với nhiều đối thủ trong khu vực.Về phía Myanmar, dù không thể giành chức vô địch, đội bóng vẫn để lại dấu ấn đậm nét với tinh thần thi đấu quả cảm và những màn trình diễn đáng khích lệ từ đầu giải.

