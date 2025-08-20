Australia vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao. Tuyển nữ Australia liên tiếp uy hiếp khung thành đối thủ, thậm chí hai lần đưa bóng trúng khung gỗ.

Sức ép lớn cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 66, khi Holly Furphy dứt điểm cận thành sau pha phối hợp nhịp nhàng của đồng đội, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Những phút còn lại, Myanmar dồn lực tấn công nhưng không thể vượt qua hàng thủ kỉ luật của Australia. Trận chung kết khép lại với chiến thắng tối thiểu cho thầy trò huấn luyện viên Melissa Andreatta.

Danh hiệu này giúp Australia lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất tại ASEAN Cup, qua đó cho thấy sự khác biệt về thể lực và lối chơi hiện đại so với nhiều đối thủ trong khu vực.Về phía Myanmar, dù không thể giành chức vô địch, đội bóng vẫn để lại dấu ấn đậm nét với tinh thần thi đấu quả cảm và những màn trình diễn đáng khích lệ từ đầu giải.