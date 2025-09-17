Australia ứng dụng drone và camera nhiệt giám sát động vật nguy cấp

Văn Khoa| 17/09/2025 16:38

Việc triển khai drone gắn máy ảnh nhiệt giúp các nhà khoa học Australia giám sát động vật nguy cấp hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp dữ liệu quý giá phục vụ nghiên cứu và phục hồi quần thể hoang dã.

Loài sóc bay Krefft được phát hiện trong một cuộc khảo sát động vật hoang dã tại Rừng bạch đàn Victoria. (Nguồn: Đại học Melbourne)
Loài sóc bay Krefft được phát hiện trong một cuộc khảo sát động vật hoang dã tại Rừng bạch đàn Victoria. (Nguồn: Đại học Melbourne)

Các nhà nghiên cứu Australia vừa triển khai các thiết bị bay không người lái được trang bị máy ảnh nhiệt để theo dõi các loài động bản địa có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Đại học Melbourne (UniMelb), các thiết bị bay không người lái này đang giúp cải thiện công tác bảo tồn tại bang Victoria bằng cách theo dõi hiệu quả một số loài động vật bản địa khó tìm thấy và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.

Nhà nghiên cứu Benjamin Wagner của UniMelb cho hay: "Việc theo dõi những loài động vật này rất quan trọng đối với sự sống còn của chúng, song vì nhiều loài dành phần lớn thời gian ở trên cây cao nên việc tìm thấy chúng có thể rất khó khăn."

Cũng theo ông Wagner, quần thể động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng đang suy giảm do mất môi trường sống, cháy rừng và biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu cho thấy các thiết bị bay không người lái có thể khảo sát diện tích rừng lớn gấp tới 10 lần so với phương pháp chiếu sáng bằng đèn truyền thống vốn đòi hỏi phải đi bộ chậm, cần nhiều lao động vào ban đêm và thường bỏ sót động vật, đồng thời gây ra những rủi ro về an toàn cho những người khảo sát.

Theo các nhà nghiên cứu, các thiết bị bay không người lái đã phát hiện tất cả 9 loài động vật có vú sống trên cây dự kiến sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực, ghi lại hơn 1.000 hoạt động quan sát về động vật có vú bản địa, chim hoang dã và các loài động vật sống trên mặt đất như chuột túi, gấu túi mũi trần, hươu hoang dã và mèo tại tất cả các địa điểm nghiên cứu.

Ông Wagner cho biết thêm: "Chúng tôi hiện đang mở rộng nghiên cứu nêu trên và đã thực hiện thêm hơn 100 cuộc khảo sát bằng thiết bị bay không người lái, phát hiện hơn 4.000 loài động vật hoang dã để khám phá sự phục hồi của chúng trong các khu rừng ở bang Victoria"./.

            Thiên nhiên - Môi trường
