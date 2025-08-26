Australia trục xuất Đại sứ Iran

Ngày 26/8, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo về việc nước này quyết định trục xuất Đại sứ Iran và một số nhân viên ngoại giao Iran tại Australia vì chính phủ Iran bị cáo buộc đứng đằng sau ít nhất hai vụ tấn công nhằm vào giáo đường Do Thái tại thành phố Sydney và thành phố Melbourne vào năm 2024.

Mặc dù không có nhân viên ngoại giao nào của Đại sứ quán Iran tại Australia trực tiếp tham gia các vụ tấn công này, song chính phủ Australia khẳng định đây là hành động không thể chấp nhận và buộc phải có biện pháp đáp trả. Canberra yêu cầu Đại sứ Iran tại Australia và một số nhân viên ngoại giao rời khỏi nước này trong 7 ngày tới.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Nguồn: Dominic Lorrimer

Ngoài việc trục xuất Đại sứ Iran và một số nhân viên ngoại giao, Australia còn đóng cửa Đại sứ quán của mình tại Iran và chuyển toàn bộ nhân viên ngoại giao sang một quốc gia khác.

Bên cạnh đó, Australia cũng xếp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, Australia trục xuất một đại sứ. Ngoại trưởng Penny Wong đồng thời nhắc lại cảnh báo người dân Australia không nên đến Iran, khuyến cáo đã được đưa ra từ năm 2020.