Australia thử nghiệm thành công thuốc mới điều trị ung thư não

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 28/5, Bệnh viện Hoàng gia Melbourne (RMH) thông báo các nhà khoa học Australia đã đạt bước đột phá khi thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc mới có khả năng ức chế khối u ở bệnh nhân ung thư não glioma ác tính cấp độ thấp (LGG).
Đây là thử nghiệm đầu tiên thực hiện trên nền tảng phẫu thuật não Brain Perioperative (BrainPOP) tiên phong.
LGG là dạng ung thư não tiến triển chậm nhưng ảnh hưởng nặng nề đến bệnh nhân, phần lớn là người trẻ.
Căn bệnh này gắn với đột biến gene IDH và từ lâu được coi là không thể chữa khỏi, trong khi phương pháp điều trị còn hạn chế.
Trong nghiên cứu thí điểm, các nhà khoa học đã sử dụng Safusidenib, một chất ức chế đường uống nhắm vào gene IDH1 đột biến. Thuốc được thử nghiệm trên các mẫu khối u trước và sau điều trị, cho kết quả rất khả quan.
Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Nature Medicine.
Giáo sư Kate Drummond, Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật thần kinh RMH, cho biết thử nghiệm không chỉ mở ra cách tiếp cận mới trong điều trị LGG mà còn mang lại hy vọng cho nhóm bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo này.
Bác sỹ Jim Whittle, Trung tâm Ung bướu Peter MacCallum, nhấn mạnh nghiên cứu chứng minh BrainPOP là nền tảng an toàn, hiệu quả, giúp cá nhân hóa điều trị và xác định bệnh nhân đáp ứng thuốc tốt nhất./.