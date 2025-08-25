Australia thử nghiệm thành công thuốc mới điều trị ung thư não

Thanh Tú| 25/08/2025 21:10

Australia thử nghiệm thành công thuốc mới điều trị ung thư não glioma, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân và phương pháp cá nhân hóa điều trị.

Nhóm nghiên cứu BrainPOP (từ trái sang phải): Giáo sư Kate Drummond, Tiến sỹ Jim Whittle, Tiến sỹ Saskia Freytag, Tiến sỹ Sarah Best. (Nguồn: RMH)
Nhóm nghiên cứu BrainPOP (từ trái sang phải): Giáo sư Kate Drummond, Tiến sỹ Jim Whittle, Tiến sỹ Saskia Freytag, Tiến sỹ Sarah Best. (Nguồn: RMH)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 28/5, Bệnh viện Hoàng gia Melbourne (RMH) thông báo các nhà khoa học Australia đã đạt bước đột phá khi thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc mới có khả năng ức chế khối u ở bệnh nhân ung thư não glioma ác tính cấp độ thấp (LGG).

Đây là thử nghiệm đầu tiên thực hiện trên nền tảng phẫu thuật não Brain Perioperative (BrainPOP) tiên phong.

LGG là dạng ung thư não tiến triển chậm nhưng ảnh hưởng nặng nề đến bệnh nhân, phần lớn là người trẻ.

Căn bệnh này gắn với đột biến gene IDH và từ lâu được coi là không thể chữa khỏi, trong khi phương pháp điều trị còn hạn chế.

Trong nghiên cứu thí điểm, các nhà khoa học đã sử dụng Safusidenib, một chất ức chế đường uống nhắm vào gene IDH1 đột biến. Thuốc được thử nghiệm trên các mẫu khối u trước và sau điều trị, cho kết quả rất khả quan.

Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Nature Medicine.

Giáo sư Kate Drummond, Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật thần kinh RMH, cho biết thử nghiệm không chỉ mở ra cách tiếp cận mới trong điều trị LGG mà còn mang lại hy vọng cho nhóm bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

Bác sỹ Jim Whittle, Trung tâm Ung bướu Peter MacCallum, nhấn mạnh nghiên cứu chứng minh BrainPOP là nền tảng an toàn, hiệu quả, giúp cá nhân hóa điều trị và xác định bệnh nhân đáp ứng thuốc tốt nhất./.

Theo www.vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/australia-thu-nghiem-thanh-cong-thuoc-moi-dieu-tri-ung-thu-nao-post1057853.vnp
Copy Link
https://www.vietnamplus.vn/australia-thu-nghiem-thanh-cong-thuoc-moi-dieu-tri-ung-thu-nao-post1057853.vnp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin Y tế
            Australia thử nghiệm thành công thuốc mới điều trị ung thư não
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO