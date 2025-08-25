Australia thử nghiệm thành công thuốc mới điều trị ung thư não

Căn bệnh này gắn với đột biến gene IDH và từ lâu được coi là không thể chữa khỏi, trong khi phương pháp điều trị còn hạn chế.

Trong nghiên cứu thí điểm, các nhà khoa học đã sử dụng Safusidenib, một chất ức chế đường uống nhắm vào gene IDH1 đột biến. Thuốc được thử nghiệm trên các mẫu khối u trước và sau điều trị, cho kết quả rất khả quan.