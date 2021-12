Australia thông báo ngừng tất cả trực thăng châu Âu, thay thế bằng dòng của Hoa Kỳ

Australia thông báo ngừng tất cả trực thăng châu Âu. Nguồn minh họa

Bộ Quốc phòng Australia hôm nay (10/12) thông báo sẽ loại khỏi biên chế toàn bộ số máy bay trực thăng Taipan do hãng Airbus của châu Âu sản xuất sớm hơn một thập kỷ so với dự kiến trong khi mua thêm hàng chục chiếc máy bay trực thăng Black Hawk do công ty Sikorsky của Hoa Kỳ sản xuất.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cho biết, Taipan từng là một dự án được Australia quan tâm trong thập kỷ qua, tuy nhiên cho đến nay Quân đội đã ghi nhận có đến 9 lần loại máy bay này gặp sự cố và không phù hợp để tiếp tục hoạt động.

Bộ trưởng Dutton cũng khẳng định, chính phủ muốn dành những trang bị tốt nhất cho Quân đội và Black Hawk rõ ràng sẽ mang lại kết quả đó.

MRH-90 Taipan bắt đầu được Australia sử dụng từ năm 2007. Dự kiến cho đến khi ngừng hoạt động vào năm 2037, nước này sẽ phải chi đến 15 tỷ AUD cho việc vận hành toàn bộ phi đội 41 chiếc Taipan.

Loại trực thăng này được đánh giá là có lợi thế hơn về hiệu suất so với sản phẩm Black Hawk, tuy nhiên trong quá trình sử dụng, Taipan cũng bộc lộ một số lỗi kỹ thuật nguy hiểm như cánh cửa quá hẹp để vừa có thể thực hiện đổ quân vừa tiến hành yểm trợ hỏa lực.

Được biết, trước đó, đợt tháng 10, chính phủ Hoa Kỳ đã phê duyệt xuất khẩu 12 trực thăng Sikorsky Romeo Seahawk trị giá 1,3 tỷ AUD cho Australia. Trong khi đó, theo tin từ truyền thông địa phương, Australia đang đàm phán với phía Hoa Kỳ để mua thêm 40 trực thăng Black Hawks trang bị cho Lục quân và 12 chiếc Seahawk dùng cho Hải quân.