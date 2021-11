Australia tặng Việt Nam 1.910 tủ lạnh bảo quản vắc xin Covid-19

“Thiết bị dây chuyền lạnh đảm bảo vắc xin được bảo quản và phân phối an toàn. Sự đóng góp quan trọng này giúp tăng cường hệ thống tiêm chủng đến tận cấp xã - đảm bảo rằng người dân ngay cả ở những vùng xa xôi hẻo lánh đều được sử dụng vắc xin an toàn, bao gồm cả vắc xin phòng Covid-19. Đảm bảo công bằng trong tiêm chủng là cách chắc chắn nhất để thoát khỏi đại dịch và chấm dứt các trường hợp tử vong có thể phòng ngừa được. Không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn”, Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết.

Bà Rana Flowers cũng nói thêm, UNICEF rất vui mừng được chung tay với Chính phủ Australia hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực của hệ thống y tế và tiêm chủng để phân phối vắc xin phòng Covid-19 một cách hiệu quả và công bằng.

Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Australia - UNICEF bắt đầu triển khai từ tháng 4/2021, nhằm hỗ trợ Việt Nam nhiều lĩnh vực quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.