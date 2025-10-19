Australia quảng bá lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Trong khuôn khổ chiến dịch có kinh phí 14 triệu AUD, các quảng cáo về quy định mới sẽ đồng loạt xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh, nền tảng số và các bảng quảng cáo ngoài trời.

Hình ảnh chiến dịch quảng bá cấm trẻ em dưới 16 tuổi tại Australia.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells khẳng định, lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng như TikTok, Instagram, Snapchat, X, Facebook và YouTube được ban hành nhằm thay đổi văn hóa sử dụng mạng xã hội trong giới trẻ, đồng thời giúp các em có thêm thời gian xây dựng kết nối thực tế với thế giới và tăng khả năng phục hồi trước những tác động tiêu cực từ không gian mạng.

Chiến dịch truyền thông được triển khai nhằm nâng cao nhận thức trong các gia đình và trường học về sự thay đổi sắp tới, trong bối cảnh mạng xã hội đang được sử dụng rộng rãi cho cả mục đích học tập và giải trí.

Australia hiện là một trong những quốc gia đi đầu trong việc siết chặt kiểm soát mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng phải tăng cường trách nhiệm bảo vệ người dùng, không chỉ với trẻ em mà cả người trưởng thành và cơ quan báo chí.

Chính phủ Australia đặt quyết tâm cao trong việc bảo vệ trẻ em, sau khi nhiều nhóm phụ huynh và chuyên gia tâm lý bày tỏ lo ngại về những tác động tiêu cực ngày càng nghiêm trọng của mạng xã hội đối với sự phát triển tâm lý, thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ.

Hiện các cơ quan chức năng Australia đang phối hợp chặt chẽ với các nền tảng mạng xã hội để triển khai biện pháp kỹ thuật ngăn chặn người dùng dưới 16 tuổi truy cập. Nếu vi phạm quy định, các nền tảng có thể bị phạt tới 50 triệu AUD.